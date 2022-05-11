Son dakika haberi! Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor (2)

EFELER, AYDIN (DHA) - ANNE YAKALANDI, ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

Aydın'da, oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine ortan kaybolan Melisa S. (23), polis tarafından saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, S.T.'yi de annesinden aldı. Koruma altına alınan S.T.'nin, işlemlerinin ardından halasına teslim edileceği öğrenildi. Burhan CEYHAN/ AYDIN,