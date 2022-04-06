Son dakika haberi... Plastik malzeme üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü (2)

KARAMAN (AA) - Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) plastik malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangın, söndürüldü.

Fabrikanın depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesi, Konya'nın Ereğli ilçesi, Karaman'ın Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerinden de destek verilmesiyle 30'dan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 2,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı depo bölümü iş makineleriyle yıkıldı. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında, soğutma çalışması devam ediyor.

Dumandan etkilenen çok sayıda görevliye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bölgede incelemelerde bulundu.

Fabrikanın yıllar önceki yangında da hasar gördüğü öğrenildi.