Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020 tarihinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, Mertcan Avcı'nın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin katıldı. Anne Şefika Gültekin Muğla'da rahatsızlanınca duruşmaya katılamadı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanırken, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı mahkemede hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mertcan Avcı ile ilgili 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna iştirakten açılan dava dosyası Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı dosyalar birleştirildi. Birleşen dosya itibariyle baba Sıddık Gültekin de Mertcan Avcı'dan şikayetçi olduğunu ve yargılamaya müdahil olmak istediklerini belirtti. Duruşmada Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Mertcan Avcı'nın avukatı, "İddianamenin kabul edilmesi bu kişinin suçlu olduğunu göstermez. Mertcan Avcı'nın suçlu olduğunu göstermez. Kişinin masumiyet karinesi kutsaldır. Sanık Mertcan Avcı'nın varilin yandığı sırada orada bulunması, Pınar Gültekin'in yaşadığı anlamına gelmez. Dosyaya giren 3 adli tıp raporu var. Raporları veren kişiler aynı, 3 rapor birbirinden farklı. Bu raporların arasında nasıl çelişki olabiliyor. Bunun nedeni ile ilgili izahatini talep ediyoruz" dedi.

Mertcan Avcı, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Savunma için ek süre istiyorum" derken, Cemal Metin Avcı ise, "Yeni avukatlarımla mahkemeye ek delil sunacağız" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in hayattayken yakıldığı iddia edilen raporun ardından, 10'uncu duruşmada yeniden istenen adli tıp raporu için yazılan müzekkereye henüz cevap verilmediği ve cevabın bekleneceği belirtildi. Mahkeme, sanık Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, Mertcan Avcı'nın tutuksuzluk haline, Adli Tıp Kurumundan istenen belgelerin beklenilmesine ve duruşmanın 16 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "11'inci duruşmadır. Bitlis'ten buraya geliyoruz. İstanbul'dan gelen akrabalarımız var. Bugün karar bekliyorduk ama maalesef bugün de karar çıkmadı. 'Beni reddetti, vurdum öldürdüm' diyor. Mahkemeye geliyor, 'evet benden para istedi ben vurdum öldürdüm.' Cezaevine gidiyor, erkekliğin şanına yakışmayan bir ifade ile mahkemenin huzuruna çıkıyor. Buna rağmen mahkeme halen bu adamı dinliyor, bu bizim zorumuza gidiyor. ABD'ye yazı gönderdiler iki sefer. Onu bekledik, 2 sene bekledik, yazı geldi maalesef hiçbir şey yok. Ben artık kızımın öldüğüne artık gerçekten acımıyorum, kızıma yapılan iftiraları çıkarmak için uğraşıyorum. Çok iftiralar atıldı. Ben de anlamadım. İnşallah adalet yerini bulur. Geç de olsa yerini bulur" dedi.

Anne Şefika Gültekin ise, "Kesinlikle bu mahkemeden hiçbir şey çıkmaz" dedi.

OLAY

16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin'in 16 Temmuz tarihinde Menteşe'deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin'in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı ile bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf ederek, Karabağlar yaylasındaki bağ evinde aralarında geçen arbede sonrası Gültekin'in bayıldığı, varilin içine koyduğu ve yakarak üzerine beton döktüğü ortaya çıktı. Pınar Gültekin'in cesedinin bulunduğu varil Menteşe Akkaya Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan - Uğur Eser/ İHA)