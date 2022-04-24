Son dakika haberi... Peynir deposuna uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Peynir deposuna uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Peynir deposuna uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri sahur vakti peynir deposuna uyuşturucu operasyonu düzenledi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri sahur vakti peynir deposuna uyuşturucu operasyonu düzenledi. Dedektör köpeği Tina'nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zafer Mahallesi'ndeki bir eve ve Zeybek Mahallesi Sanayi Sitesinde peynir deposu olarak kullanılan Uğur Y.'ye ait işyerlerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada işyerinde peynir tenekeleri arasına ve evin değişik yerlerine saklanmış 100 gram sentetik matemfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Depoda Uğur Y. ile birlikte yakalanan Barış Ç., ve Yunus Emre Ç. gözaltına alındı. Uğur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Barış Ç. ile Yunus Emre Ç.'nin aynı olay kapsamında yağma olayı suçlarından da aramasının olduğu gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği teslim edilerek işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Narkotik, Efeler, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title