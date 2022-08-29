Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı... O anlar kamerada

Güncel Haberler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı.

Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da düğün konvoyunda gelin arabasının camından tabanca çıkaran bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title