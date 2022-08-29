Son dakika 3. sayfa: Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı... O anlar kamerada Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı. Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı... O anlar kamerada BURSA Bursa'da düğün konvoyunda gelin arabasının camından tabanca çıkaran bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika 3. sayfa: Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı... O anlar kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.