Son dakika haberi! PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

PENDİK'te, İETT otobüsü şoförünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani fren yaparak durmasıyla kaza meydana geldi . Yaya yaralanmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Aydınlı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden İETT otobüsü şoförü, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen yayayı görünce ani fren yapıp aracını durdurdu. Aynı yönde ilerleyen taksi de duramayarak İETT otobüsüne arkadan çaptı. Daha sonra başka bir İETT otobüsünün taksiye çarpmasıyla araçta hasar meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan yaya ise bir süre sonra gözden kayboldu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için şoförünün fren yaptığı İETT otobüsünün durduğu, arkadan gelen taksinin otobüse çarptığı ve çift katlı otobüsün taksiye çarptığı görülüyor.