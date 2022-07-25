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Son dakika haberi | Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi | Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi... Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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