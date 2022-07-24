Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet sırasında teröristlere ait 5 doçka uçaksavar makineli tüfek, bu silahlara ait 500 mühimmat ve 1 ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 5 şarjör, 7,62 milimetre 100 mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi. AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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