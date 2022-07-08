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Son dakika haberi... Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Son dakika haberi... Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki pazarcının yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip, pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ile kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tragger Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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