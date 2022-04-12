Palancıoğlu'ndan çevreyi temiz tutma çağrısı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehrin günlük temizliği için yüksek maliyetler ödendiğini belirterek, vatandaşları çevreye daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, en pahalı hizmetin çöp toplama, kaldırım, parkların temizliği, yol kenarları ve kaldırımların süpürülmesi gibi hizmetler olduğunu belirtti.

Kentin ev gibi düşünülmesi ve temizliğe hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi ilçesinde doğu ile batı arası 62 kilometredir ve 58 mahallesi bulunmaktadır. Her gün düzenli çöp ve geri dönüşüm toplama, yol süpürme hizmeti verilmektedir. Belediyemizde 1400 işçi sahada çalışmaktadır. Sadece 448 işçi temizlik hizmetlerinde çalışmakta. Yani çalışan işçilerin üçte biri temizlik birimindedir. Kalan 952 işçi ise park bahçe, fen işleri, ulaşım, destek, makina ikmal, mezarlık, kültür, sosyal işler gibi birimlerde istihdam edilmektedir. Yani temizlik çalışmaları maliyetli bir hizmettir. Bunu en aza indirmek gerekir. Bunun için önce kirletmemeye çapa sarf etmeliyiz. Geçen yıl 570 milyon TL belediye bütçesinin 61 milyon lirası temizlik hizmetleri için harcandı. Bu da genel bütçenin yüzde 11'i demektir. Ne kadar az kirletirsek o kadar çok park, yol, sosyal tesis inşa ederiz."