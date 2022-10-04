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Son dakika haberi! Pakistan'daki çatışmalarda 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Pakistan'daki çatışmalarda 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşanan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşanan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Lakki Marvat bölgesinde saldırganların askeri konvoya ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Hayber Pahtunhva'nın Tank bölgesinde çıkan çatışmada ise güvenlik güçleri 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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