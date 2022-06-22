Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'de şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu.

Şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle Millat Town bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, Çanesar Goth bölgesinde de 2 kişi öldü.

Şehir genelinde bazı dükkanların ve bir çiftliğin de duvarları çöktü, trafikte de kazalar meydana geldi.

Öte yandan şehrin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Belucistan ve Pencap eyaletlerinde 19 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.