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Son dakika haberi! Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Son dakika haberi! Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Son dakika haberler... Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı.

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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