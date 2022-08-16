Son dakika haberi! Pakistan'da petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü Son dakika haberler... Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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