Son dakika haberi... Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot öldü
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlerde, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının Peşaver yakınlarında görevi sırasında düştüğü belirtildi.
Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel