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Son dakika haberi... Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberi... Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot öldü

Son dakika haberler... Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının Peşaver yakınlarında görevi sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Güncel, Haberler

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