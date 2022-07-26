Son dakika haberi! Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Pencap'ta İmran Han'ın desteklediği aday lehine karar verdi

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Pencap'taki seçimde Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in eyalet başbakanlığını iptal ederek, eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, Pencap eyaletindeki başbakanlık seçiminde ittifak kurduğu partinin milletvekillerinin oylamaya dahil edilmemesi sonrası seçimi kaybeden Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin konuya ilişkin yaptığı itirazda karara vardı.

Mahkeme heyeti, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin 10 milletvekilini oylamadan düşürmesini yasa dışı buldu ve Hamza Şerif'in başbakanlığını da yasa dışı ilan etti.

Kararda, Hamza Şerif ve kabinesinden bir an önce makamlardan ayrılmaları, Parvez İlahi'nin bugün yemin ederek görevine başlaması gerektiği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi önünde geniş güvenlik önlemi

Kararın ardından Anayasa Mahkemesi önünde bağrışmalar duyuldu.

Emniyet güçleri, Anayasa Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, mahkemenin bulunduğu kırmızı bölgeye giriş ve çıkışlar tek noktadan yapılmaya başlandı.

Tartışmalı Pencap seçimi

Hamza Şerif, 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuş ancak Lahor Yüksek Mahkemesi 30 Haziran'da oylamanın tekrar yapılmasına karar vermişti.

???????Bunun üzerine Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.