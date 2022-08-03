Son dakika haberi... Öztunç: "Adalet ve Kalkınma Partisi, Selden Kütük Kaparcasına Yağmaya Başladı"

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Çekmeköy'de imara açılan Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası önündeki ağaçların kesildiği ormanlık alanda açıklama yaptı. Öztunç, "Adalet ve Kalkınma Partisi, selden kütük kaparcasına maalesef yağmaya başladı… Buradan yargıya sesleniyorum. Dönem değişiyor, devir değişiyor, imzayı atarken dikkat edin, ey bürokratlar" dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Çekmeköy'de; imara açılan Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası önündeki ormanlık alanda ağaçların katledilmesine tepki gösterdi. Öztunç, şunları söyledi:

"SELDEN KÜTÜK KAPARCASINA YAĞMAYA BAŞLADI: CHP İlçe Örgütümüz, İlçe Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanımız, İl Başkan Yardımcımız, Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı, başka siyasi partilerin yöneticileri, başka sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle birlikteyiz. Türkiye'nin dört bir yanı talan ediliyor. Kuzeyden güneye doğudan batıya. 'Madencilik' adı altında Türkiye talan ediliyor. Bir seçime doğru giderken Adalet ve Kalkınma Partisi, selden kütük kaparcasına maalesef yağmaya başladı.

HANİ NEREDE SENİN SÖZÜN?: Bütün kuşlar bitti, sıra leyleğe geldi. Gözlerini oraya diktiler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sayın Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? 'Askeri alanlar, millet bahçesi olacak, askeri sahalara konut yapılmayacak imara açmayacağım' demişti, söz vermişti. Hani nerede senin sözün Erdoğan. Bir defa da bir sözünü tut Sayın Erdoğan. Kendisi çıkıp demişti ki, '15 Temmuz sonrası biz askeri alanları şehir merkezlerinden çıkartacağız, o alanlara da millet bahçeleri yapacağız, parklar yapacağız' demişti. Beton yığılıyor. Çekmeköy Kışlasının içerisinde çekilen bir fotoğraf, ağaçlar kesiliyor. Ne için? Villa yapılacak bina yapılacak para kazanılacak. Bunun için yapıyorlar. Adeta talan ediliyor.

AKP RANTIN YANINDA: Çekmeköy Kışlası maalesef ranta açılmış durumda. Yeşili kesiyorlar, ağacı kesiyorlar. Sorduğum zaman da 'biz çevreciyiz.' Yesinler sizin çevreciliği. AKP doğaya düşman, ağaca düşman, insana düşman. AKP rantın yanında. AKP millete düşman. Buraya kıyılır mı? Yazık günah değil mi? İstanbul'un sol akciğeri burası. Niye? Beyler para kazanacak. Burada bu işin arkasında kim var? Dedikodular ilginç ama kimin olduğu bir gün ortaya çıkacak ve bunun hesabını da verecekler.

İMZAYI ATARKEN DİKKAT EDİN EY BÜROKRATLAR: Geleceğimizi çaldılar, paramızı çaldılar, en son soruları çaldılar şimdi yeşil alanları çalıyorlar. Çekmeköy'ün ortasında park alanını çalıyorlar. Çalmaya alışmışlar, tek işleri çalmak. Çalmak konusunda uzmanlar, çok mahirler. AKP'nin eline su kimse dökemez çalma konusunda. Para çal, gelecek çal, sınav sorularını çal, ağacı çal, yeşili çal; ayıp ya gerçekten ayıp ya. Siz millet bahçelerini bırakın, şehir merkezlerindeki parkları yıkıyorsunuz, ranta açıyorsunuz, apartman dikiyorsunuz, bina yapıyorsunuz. Bunlar ormanı odun gibi görüyor odun. Bunlara göre orman odundur. Orman paradır, yeşil dolardır, bunlara göre. Yeşil denince aklımıza ağaç geliyor ama AKP'nin hakkında dolar geliyor çünkü hayatları dolarla. Para sevdasından başka bir şeyleri yok. Bütün dünyaları para, aşkları para. Bu konuda CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulunun çeşitli davaları vardır. Yürütmeyi durdurma istemli davalar vardır. İki tanesi yanlış bilmiyorsam sonuçlandı, diğerleri sürüyor. Buradan yargıya sesleniyorum. Dönem değişiyor, devir değişiyor, imzayı atarken dikkat edin ey bürokratlar

SEN BENİMLE POLİSİ NİYE KARŞI KARŞIYA GETİRİYORSUN : Dün AKP, maalesef bir kez daha güvenlik güçlerimizle yurttaşa karşı karşıya getirdi. Polis bizim polisimiz. Sen benimle polisi niye karşı karşıya getiriyorsun? 35 kuruş para kazanacaksın diye rant alacaksın diye dolar alacaksın diye birilerini zengin edeceksin diye milletin evladı polis ile milleti nasıl karşı karşıya getirilsin?"