Son dakika haberi: Özer: "(Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık" - Haberler

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Son dakika haberi: Özer: "(Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık"

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Son dakika haberi: Özer: (Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık

Son dakika haberi: Özer: (Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık

Son dakika haberi: Özer: (Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık

AA / Suat Öztürk - Güncel

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Elazığ, Güncel, Haberler

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