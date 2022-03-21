Son dakika haberi: Özer: "(Yeni okul yatırım programı) 1 milyon 366 milyon liralık bütçeye çıkardık"
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'daki temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.