Son dakika haberi... Özer: "Okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek" Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek." (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler Son Dakika

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