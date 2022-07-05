Son dakika haberi... Özer: "Okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Özer: "Okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Özer: 'Okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek'

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title