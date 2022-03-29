Son dakika haberi... Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, son 5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir düzeye ulaştığını belirterek "İkili ilişkileri yeni düzeye, geniş kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştık." dedi.

Özbekistan- Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesinde konuşan Mirziyoyev, Türk heyetine hitaben "Ata yurdunuza hoş geldiniz." dedi.

Mirziyoyev, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ülke olmasına özel önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan Özbekistan- Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ikili ilişkilerde yeni sayfa açtığını anlatan Mirziyoyev, Konsey'in ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Mirziyoyev, "Özbekistan, böylesi bir diyaloğu sadece Türkiye ile kurmuş bulunuyor ve bu, ülkeler arasındaki yüksek düzeyli güven ve karşılıklı saygının yüksek bir göstergesidir." dedi.

Son 5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir düzeye ulaştığını belirten Mirziyoyev, halklar arasındaki kardeşlik ilişkilerinin giderek pekiştiğini ve bu dönemde karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin arttığını aktardı. Mirziyoyev, ikili ticaret hacminin geçen dönemde yaklaşık 2 kat, Türk yatırımlarının hacminin 70 kat, ortak şirketler sayısının 5 kat arttığını vurguladı. Ülkede Türk şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin sayısının da belirgin ölçüde arttığına işaret eden Mirziyoyev, şunları söyledi:

"Baş başa görüşmede tüm konularda görüşlerimizin aynı olduğu ve geleceğe sağlam bir altyapı oluşturduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bir de ikili ilişkileri yeni düzeye, geniş kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştık. Bundan sonra konseyin faaliyetini daha da arttırılması konusunda mutabık kaldık. Yüksek düzeyde elde edilen tüm uzlaşmaların zamanında ve tam olarak hayata geçirilmesi konusunda fikirlerimizin aynı ve benzer olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Mirziyoyev, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihi bir zirve olduğunu vurgulayarak "Bu yıl teşkilatın Özbekistan'da yapılacak ilk zirvesini sizlerle yüksek düzeyde organize edeceğiz diye umut ediyorum." diye konuştu.

5 yıl önce ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılmasını planladıklarını ifade eden Mirziyoyev, bugün imzalanacak tercihli ticaret anlaşmasının bu çabalar için büyük kapılar açacağını dile getirdi.

Mirziyoyev, ülkeler arasındaki karayolları ve taşımacılığın arttırılması, bölgesel ulaşım koridorlarının imkanlarından tam olarak istifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle enerji, tarım, tekstil, inşaat, eczacılık, jeoloji ve diğer alanlarda ortak projelerin arttırılmasının da bu hedeflere hizmet edeceğini bildiren Mirziyoyev, "Türkiye'nin ekonomik reformlarımıza sağladığı katkısı ile tüm alanlardaki faal desteğine yüksek değer veriyoruz. Özbekistan'da farklı alanlardaki dönüşüm ve modernizasyon sürecinde Türk uzmanlar etkin bir şekilde destek sağlıyor." diye konuştu.

Mirziyoyev, Türkiye ile kamu özel ortaklık mekanizmasının hayata geçirilmesi konusunda özel program kabul edeceklerini, ayrıca dijitalleştirme, inşaat, inovasyon, sağlık, istihdam, tekstil ve diğer önemli alanların hızla geliştirilmesi amacıyla Türk uzmanları davet etmeyi planladıklarını kaydetti.