Son dakika haberi | Özalp Devlet Hastanesi 'Sağlıkta Kalite Standartları' denetlemesinden 96,55 puan aldı

Özalp Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "Sağlıkta Kalite Standartları" denetlemesinde 96,55 puan almayı başardı.

Hastane Başhekimi Dr. Barış Özyaşar, hastanenin denetlemeden başarılı bir puan almasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başarının ekip işi olduğunu belirten Özyaşar, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığınca gönderilen ekip tarafından hastanenin denetlendiğini anlatan Özyaşar, "Bu denetlemede çok detaylı araştırmalar ve incelemeler yapıldı. Acil servisinden yoğun bakıma, ameliyathaneden sterilizasyona kadar kalite standartlarının mevcut olduğu geniş yelpazeli bir inceleme süreci yaşandı. Hastanemiz yüksek bir puan ile ilde en yüksek dereceyi yaptı ve bu aşamada il birincisi seçildi. 96,55 ile bizi çok mutlu eden bir puan aldık. Kalite bir ekip işidir. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Burada emeği geçen birçok arkadaşımız var."diye konuştu.

Denetlemedeki parametrelerin çoğundan 100 tam puan aldıklarını belirten Özyaşar, "Hastane olarak gurur duyduk. İnşallah bu kalite anlayışı ile hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için daha da fazla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.