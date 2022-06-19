Son dakika haberi! Otoyol Kenarına Hint Keneviri Eken 2 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da polis, evinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis, iki şüphelinin otoyol kenarına 22 kök Hint keneviri ektiğini belirledi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul narkotik polisi, Çekmeköy'deki evinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı ihbar edilen M.Ç. ile ve aynı evde bulunun Ö.K.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 adet Hint keneviri, 2 adet Ecstasy hap, 0,83 gr. esrar ele geçirildi.

İki şüphelinin otoyol kenarına 22 kök Hint keneviri ektiği belirlendi. Polis, otoyol kenarında bulunan 22 kök Hint kenevirini sökerek muhafaza altına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan iki şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ANKA / Güncel