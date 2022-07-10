Son dakika haberi | Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekrem O. idaresindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun birinci kilometresindeki kavşakta Veysel Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücü Veysel Ö. ile minibüsteki Havva Ö, Siraç Ö, Cihan N, Gülizar Ö, Fatma Nur N. ve Yiğit Asaf Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler Son Dakika

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