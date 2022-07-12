Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle kazaya neden olan sürücüye halk tepki gösterdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle kazaya neden olan sürücüye halk tepki gösterdi. Sürücü otomobille kaçmaya çalışırken kahvenin önünde oturanlara çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerinden kaçan sürücü teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobilin sürücüsü hatalı park yaparak yolu kapattı. Arkadan gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobilin sürücüsü korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bir süre bekleyen araç sürücüsü otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen 54 YF 772 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tepkiler sonrası hatalı park yapan sürücü R.G. panikle aracını hareket ettirip, olay yerinden ayrılmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önünde oturanların arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Geyve ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü R.G. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Tragger Sakarya Geyve Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title