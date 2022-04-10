OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Haberler

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

GAZİANTEP'te otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Girgiç (50), kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Girgiç (50), kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mart'ta Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, evine dönen inşaat işçisi Ahmet Girgiç'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Girgiç, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Girgiç, bu sabah hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Girgiç'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. (DHA)

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, 16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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