Son dakika haberi... Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu (2)

ADANA (DHA) - TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Adana'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanıp, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Hayriye Aten'in (60) gözünde 13 milimetre çapında saçma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anıl ATAR/ ADANA,