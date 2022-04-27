Son dakika haberi | Otomobil, zeytin ağacına çarptı: 2'si bebek 4 yaralı

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Habil Arslan'ın (36) kontrolünü kaybettiği 16 VN 841 plakalı otomobil, savrulup, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Özge Arslan (31), Gülçin Koşdas (25) ile ikiz olan Duru ve Nehir Arslan (2) kardeşler hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.