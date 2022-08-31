Son dakika haberi: OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Antalya'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti. Antalya'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Döşemealtı Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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