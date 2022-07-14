Son dakika haber... OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ Son dakika haberleri: NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarptı. NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Dilbaz, hayatını kaybetti. Kaza, bugün akşam saatlerinde Niğde- Aksaray kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direkbsiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilbaz'ın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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