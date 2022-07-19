ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralanan sürücü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Güncel Güncel Haberler

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