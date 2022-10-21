Son dakika haberi! Otomobil dere yatağına düştü; üniversiteli Enes öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... BARTIN'da dere yatağına devrilen otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Enes Baloğlu (20), hayatını kaybetti. BARTIN'da dere yatağına devrilen otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Enes Baloğlu (20), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Bartın'a bağlı Kocareis köyündeki orman yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde ormana kestane toplamaya gidenler dere yatağında ters dönmüş 74 BY 075 plakalı otomobili gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobilin içinde sıkışan Enes Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Baloğlu'nun, Bartın Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bartın Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Otomobil dere yatağına düştü; üniversiteli Enes öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.