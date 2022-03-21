Son dakika haberi! Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağın ormanlık alana yakın bölgesinde meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.