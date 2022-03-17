Son dakika haberi... Otogar denetiminde patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin davada mütalaa

15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve civarında yapılan denetimler sırasında bir çantada 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Samur, başka suçtan tutuklu Ramazan Arslan ve tutuksuz sanık İbrahim Zal ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, bombanın Suriye'de hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla İstanbul'a gönderildiği belirtilerek, sanıklardan İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın eylemlerini terör örgütü adına gerçekleştirdiklerine dair delil elde edilemediği kaydedildi.

Bu sanıkların, çantayı içerisinde silah olduğunu düşünerek teslim aldıkları ancak çantada silah olmadığını gördükleri anlatılan mütalaada, sanıkların bomba bulunan çantayı para karşılığında ülke içinde bir yerden bir yere nakletmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

Mütalaada, İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan 4 yıldan 8'er yıla kadar hapisleri istendi.

Sanık Yaşar Samur'un da, PKK silahlı terör örgütü tarafından hazırlanan ve kuryeler vasıtasıyla İstanbul'a gönderildiği anlaşılan bombayı, para karşılığında kurye olarak kullandığı iki sanığın teslim almasını sağladığı belirtilen mütalaada, sanık Samur'un da aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği aktarıldı.

Para karşılığında teklifi kabul ettiğini söyleyen bu sanığın kendisinden alması istenilen emanetin suç teşkil eden silah olduğunu bilerek hareket ettiği dile getirilen mütalaada, kendisiyle irtibat kurduğunu iddia ettiği Esat Köksal ile yaptığı yazışma ve görüşme kayıtlarını sildiğini söyleyen sanığın bu suçu PKK/KCK silahlı terör örgütü adına işlediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Tutuklu sanık tahliye edildi

Mütalaada, sanık Yaşar Samur'un "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklardan Yaşar Samur tahliyesini ve beraatini talep ederken, diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yaşar Samur'un tahliyesine karar verdi.

Samur hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, taraflara savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olay günü emniyet güçleri tarafından 28 Nisan 2021'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında Altıntepsi Mahallesi'nde taksiden inen iki kişinin şüpheli tavırlar sergilediği belirtilerek, Ramazan Arslan olduğu öğrenilen ve elinde siyah renkli spor bir çanta olan kişinin polislerin yaklaşması üzerine kaçtığı anlatılıyor.

Yapılan takipte Arslan'ın çantayı Yeni Sokak üzerinde attığı aktarılan iddianamede, kovalamacanın ardından yakalanan Ramazan Arslan'ın attığı çantanın içinden sigara kutularının yanı sıra sert bir metal parçaya rastlanıldığı belirtiliyor.

Kovalamaca sırasında kaçan İbrahim Zal'ın otogarda bir otobüsün içinde yakalandığı anlatılan iddianamede, çantayı alacak Yaşar Samur'un da olayın ardından aranması devam ederken teslim olduğu bilgisine yer veriliyor.

Çantadaki 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı maddeyi sanık Zal'a teslim eden kişinin kimliğinin tespit edilemediği aktarılan iddianamede, Arslan ile Zal'ın PKK/KCK ya da başkaca bir silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, iki şahsı kurye olarak kullanan sanık Samur'un da herhangi bir örgütle irtibat ve iltisakına rastlanmadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan dörder yıldan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Yaşar Samur'un da "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.