Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Son dakika gündem haberi... Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi
EDİRNE - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz yakınlarında geçtiğimiz gün sabah saat 07: 00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a gitmek üzere olan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralanırken 6 kişi ise hayatını kaybetmişti.
Meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği 25 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında henüz 5 yaşında olan Berat Çiftçi için Edirne'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Yıldırım Akmescit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi dualarla Yıldırım Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve birçok sayıda vatandaş katıldı.