Son dakika haberi: Otizmli Gencin Özel Bakımevinde İşkenceyle Öldürüldüğü İddiası Üzerine Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Gelen son dakika haberine göre Büyükçekmece’de bulunan özel bir bakımevinde hayatını kaybeden otizmli Mehmet Eres’in (20), kurumdaki hemşirelerin gözü önünde hasta bakıcı tarafından işkenceyle öldürüldüğü iddiası üzerine aile savcılığa başvurdu. Mehmet’in öldüğü gecenin kamera görüntülerini izleyen aile, çocuklarının sandalyeye bağlandığını, boğazının sıkıldığını ve dakikalarca darp edildiğini gördü. Kurum ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan aile, ayrıca kurum hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Aile, buradan gelecek paranın, SMA hastası çocuklara bağışlanacağını belirtti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Büyükçekmece'de bulunan özel bir bakımevinde hayatını kaybeden otizmli Mehmet Eres'in (20), kurumdaki hemşirelerin gözü önünde hasta bakıcı tarafından işkenceyle öldürüldüğü iddiası üzerine aile savcılığa başvurdu. Mehmet'in öldüğü gecenin kamera görüntülerini izleyen aile, çocuklarının sandalyeye bağlandığını, boğazının sıkıldığını ve dakikalarca darp edildiğini gördü. Kurum ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan aile, ayrıca kurum hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Aile, buradan gelecek paranın, SMA hastası çocuklara bağışlanacağını belirtti.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan özel bir bakım evinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 23 Temmuz 2022 tarihinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiği kurum tarafından baba Murat Eres'e iletildi. Mehmet Eres'in naaşı otopsi yapılmadan ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, aile, çocuklarını defnettikten bir gün sonra gizli bir numaradan aranarak, çocuklarının şüpheli bir şekilde öldüğü haberini aldı. Aileyi arayan kişi, kurumdan, çocuklarının öldüğü geceye ait kamera görüntülerini istemelerini söyledi.

HEMŞİRELERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SANDALYEYE BAĞLANARAK İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Gizli numaradan aldıkları telefon üzerine kuruma başvuran aile, görüntülerin kendilerine verilemeyeceği cevabını aldıktan sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığın kararı üzerine kurumdan o geceye ait görüntüleri alarak izleyen aile, olay gecesi Mehmet'in, kurumda çalışan hasta bakıcı ile aynı kurumda tedavi gördüğü halde hasta baktırılan iki kişi tarafından, kurumda çalışan hemşirelerin gözü önünde plastik sandalyeye bağlandığını, darp edildiğini, sandalyeye bağlı şekilde yerlerde süründüğünü ve boğazının sıkıldığını gördü.

Aile, görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak, çocuklarının mezarının açılmasını ve otopsi yapılmasını talep etti. Talebi değerlendiren savcılığın kararı üzerine Mehmet Eres'in cesedi, 10 gün sonra otopsi yapılması için tekrar çıkarıldı.

Aile, özel bakımevi ve görüntülerdeki çalışanları hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "işkence", "eziyet", ve "adam öldürme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

AİLE, ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin, serbest bırakıldığı öğrenildi. Aile, savcılığa tekrar başvurarak, şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Aile ayrıca kurum hakkında 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Buradan gelecek paranın ise SMA hastası çocuklara bağışlanacağı belirtildi.