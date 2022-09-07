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Son dakika haberi | OTEL BACASINDA YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

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Son dakika haber: Antalya'da 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin çatısında çıktı. Bacadan yükselen alevleri fark eden otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada bahçeye çıkan yerli ve yabancı turistler çalışmaları izledi. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken yangının, bacanın tam temizlenmemesi, içerideki kurumların alev alması sonucunda çıktığı belirlendi. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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