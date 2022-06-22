Son dakika haberi... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangını ilk müdahale ekibini ziyaret etti Son dakika habere göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde denetledi, yangın ilk müdahale ekibini ziyaret etti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde denetledi, yangın ilk müdahale ekibini ziyaret etti. Dereli orman deposundaki yangın ilk müdahale merkezine gelen Yılmaz, merkeze tahsis edilen yangın söndürme helikopterini de inceledi. Vali Yılmaz'a alınan tedbirler hakkında bilgi veren Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınlarına karşı ilk müdahalenin önemli olduğunu, bu kapsamda muhtarlara yangınlara ilk müdahale için 18 su tankı verildiğini belirtti. Vali Yılmaz da orman yangını ihtimaline karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti. Daha sonra Vali Yılmaz, Tehci, Kırıklı, Yarpuz ve Şekerdere köyü muhtarlarına 2,5 tonluk su tankerlerini teslim etti. AA / Ümit Kahrıman - Güncel Erdinç Yılmaz Osmaniye su Güncel Haberler Son Dakika

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