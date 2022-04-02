Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Son dakika haberleri... OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkisindedeki ormanda çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere arazözlerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel