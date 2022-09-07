Son dakika haberi | Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldüOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelale civarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.