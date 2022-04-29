Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Haberler

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