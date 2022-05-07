Son dakika haberi! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Son dakika haberi! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren çalışma sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 233,82 gram eroin, 328,48 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek, çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 80 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Haberler

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