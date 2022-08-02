Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 3 kilo 298 gram esrar ile 654 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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