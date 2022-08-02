Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin, 3 kilo 298 gram esrar ile 654 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Güncel AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.