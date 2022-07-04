Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı besicileri ve vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi ile Dereobası Köyü arasındaki alanda kurulan kurban pazarında hayvan yetiştiriciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlara sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Özellikle; sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundu. Kurban pazarlarının kurulduğu yerleri tek tek ziyaret eden polisler, hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili besicilere pratik bilgiler vererek, besicilerin sorularını yanıtladı. Sahte para ile kurban almak isteyenlerin ve hırsızların pazarlamacı, tüccar, yolcu, seyyar satıcı ve hayvan alıcısı kılığında gelerek hayvan ve ağıl sayısını öğrenip, keşif yaptığı polisler tarafından besicilere hatırlatıldı. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı hattına bilgi verilmesini isteyen ekipler, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

DAM VE AĞILLARI BOŞ BIRAKMAYIN

Hayvan alım satımlarında sahte para vermeye çalışan kalpazanlara karşı çok dikkatli olunmasını isteyen ekipler, ayrıca hayvan sahiplerini de hayvanları tutmak için kullandıkları dam ve ağılları da başıboş bırakmamaları ve kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel