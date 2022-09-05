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Son dakika haberi: Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

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Son dakika haberi: Osmaniye'de ters yöne giren otomobilin iki araca çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ters yöne giren otomobilin iki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ters yöne giren otomobilin iki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Talha Köksal yönetimindeki 80 DT 645 plakalı otomobil, Refik Cesur Bulvarı'nda ters yöne girerek iki araca çarptı.

Kazada 80 ABC 636 plakalı aracın sürücüsü Mert Yalçın yaralandı.

Yaralı, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

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