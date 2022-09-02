Son dakika haberi: Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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Gelen son dakika haberine göre Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirledikleri şüpheliler T.M. ve C.E'yi operasyonla yakaladı.
Çalınan tarım aleti sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel