Son dakika haberi: Osmaniye'de polis, okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevrelerinde narkotik denetimi gerçekleştirdi. Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevrelerinde narkotik denetimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okulların yakınında denetim yaptı. Şüpheli kişilerin kimlik bilgilerini kontrol eden polis, öğrencilerin ailelerine de uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirici broşür dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Narkotik Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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