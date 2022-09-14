Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Osmaniye'de polis, okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Osmaniye'de polis, okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevrelerinde narkotik denetimi gerçekleştirdi.

Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevrelerinde narkotik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okulların yakınında denetim yaptı.

Şüpheli kişilerin kimlik bilgilerini kontrol eden polis, öğrencilerin ailelerine de uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Narkotik Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title