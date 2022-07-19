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İş yerinin önünden elektrikli bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

AA - Güncel
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İş yerinin önünden elektrikli bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Osmaniye'de bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Musa Şahin Bulvarı'nda motosiklet ve elektrikli bisiklet satan bir iş yerinin önünden elektrikli bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yeri sahibine yardım etme bahanesiyle bir kişinin gözcülük yaptığını, başka bir şüphelinin de elektrikli bisikleti çaldığını tespit etti.

Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin iş yeri sahibine yardım etmesi, ardından iş yeri sahibinin dükkana girmesiyle diğer şüpheliye işaret etmesi ve elektrikli bisikletin çalınması yer alıyor.

AA / Güncel

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