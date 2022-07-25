Son dakika haberi | Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Osmaniye'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla bir kişi tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi | Osmaniye'de 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Osmaniye'de basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Osmaniye'de basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan yabancı uyruklularla ilgili 1 Temmuz'da yaptığı paylaşımların ardından hakkında soruşturma başlatılan H.T.B, 22 Temmuz'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T.B, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, H.T.B'nin basın yoluyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Kolluk güçlerini deşifre etme veya hedef gösterme" iddiasıyla tutuklanmasını kararlaştırdı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

1 Temmuz Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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