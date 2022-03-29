OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

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OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler, iş makineleriyle geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırıp, yangının büyüme ihtimalinin önüne geçti. Ekipler alevlerin yeniden yükselme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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