OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler, iş makineleriyle geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırıp, yangının büyüme ihtimalinin önüne geçti. Ekipler alevlerin yeniden yükselme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.