Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.
Kurtuluş Mahallesi 218. Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, evde bulunan Murat Hınıslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Hınıslı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
Hınıslı'nın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.