Son dakika haber | 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Son dakika haberler: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı. Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osman Gazi Hisarcık Osmaniye Kadirli Güncel Haberler Son Dakika

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